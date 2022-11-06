Игорь Осинькин: «Торпедо» некуда отступать, им нужны очки

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин дал комментарий после матча 16-го тура чемпионата России против «Торпедо» (2:0).

«Мы понимали, какой будет настрой у хозяев. «Торпедо» некуда отступать, им нужны очки. Мы понимали, что будет давление. Мы готовились его выдержать», - приводит слова специалиста пресс-служба самарского клуба.

Волжане набрали 20 очков и поднялись на десятое место в турнирной таблице. Торпедовцы с шестью очками по-прежнему занимают последнюю, 16-ю строчку.

В следующем туре «Крылья» 12 ноября на своем поле примут «Ростов». «Торпедо» в этот же день также дома сыграет с питерским «Зенитом».