«Ростов» обыграл «Динамо» и поднялся на третье место чемпионата России

«Ростов» в домашнем матче 16-го тура РПЛ победил «Динамо» со счетом 2:1.
За команду Валерия Карпина на 66-й минуте забил Кирилл Щетинин, а на 83-й Данил Глебов. Среди подопечных Славиши Йокановича голом отличился Константин Тюкавин на 87-й минуте.
Таким образом, желто-синие набрали 32 очка и поднялись на третье место, бело-голубые с 26 очками остались шестыми.
В следующем туре «Ростов» сыграет 12 ноября в гостях с «Крыльями Советом», «Динамо» на следующий день примет ЦСКА.
РПЛ
16-й тур
«Ростов» (Ростов-на-Дону) - «Динамо» (Москва) - 2:1 (0:0)
Голы: Щетинин, 66; Глебов, 83 - Тюкавин, 87
«Ростов»: Песьяков, Сильянов, Осипенко, Мелехин, Чернов, Тугарев (Миронов, 63), Уткин, Глебов, Щетинин (Лангович, 76), Комличенко (Голенков, 88), Полоз (Мельников, 88).
«Динамо»: Лещук, Даса, Сазонов, Маричаль, Лаксальт (Скопинцев, 90), Кутицкий, Фомин, Захарян (Гладышев, 84), Нгамале (Грулев, 69), Макаров (Лесовой, 69), Смолов (Тюкавин, 69).
Предупреждения: Захарян, 20, Макаров, 42, Тугарев, 44, Лаксальт, 72, Мелехин, 74, Карпин, 87, Глебов, 90, Голенков, 90, Лангович, 90.