«Фрайбург» победил «Кельн» и вышел на второе место в Бундеслиге

В заключительном матче 13-го тура немецкой Бундеслиги «Фрайбург» на своем поле обыграл «Кельн».
Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев, в составе которых отличились Ву-Юн Чун и Михаэль Грегорич.
Эта победа позволила команде Кристиана Штрайха набрать 27 очков и выйти на второе место в турнирной таблице. «Кельн» с 17 очками остался на 12-й позиции.
Напомним, ранее мюнхенская «Бавария» обыграла «Герту» (3:2) и стала лидером первенства, воспользовавшись крупным поражением «Униона» от «Байера» (0:5).
источник: «Советский спорт»