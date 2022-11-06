Гол Фелипе Андерсона принес «Лацио» победу в римском дерби

В матче 13-го тура итальянской Серии А «Лацио» в римском дерби обыграл «Рому».
Формальные гости одержали победу со счетом 1:0. Единственный мяч в их составе забил Фелипе Андерсон.
Подопечные Маурицио Сарри набрали 27 очков, обошли «волков» и догнали идущую третьей «Аталанту».
Команда Жозе Моуринью с 25 очками опустилась на пятое место.
Добавим, что сегодня состоится еще один центральный матч тура, в котором туринский «Ювентус» на своем стадионе примет миланский «Интер».
Серия А
13-й тур
«Рома» - «Лацио» (Рим) - 0:1 (0:1)
Гол: Фелипе Андерсон, 29.
источник: «Советский спорт»