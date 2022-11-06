Главный тренер «Динамо» - о поражении от «Ростова»: Потеряли концентрацию и поплатились за ошибку

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович высказался о проигрыше своей команды от «Ростова» (1:2) в гостевом матче 16-го тура российской премьер-лиги.

«Считаю, что мы играли лучше «Ростова». Мы доминировали на поле, много владели мячом, нанесли большое количество ударов. В эпизоде с первым пропущенным голом мы потеряли концентрацию и поплатились за эту ошибку. Потом мы постарались перевернуть ход матча, но это было непросто сделать», - сказал главный тренер «Динамо» пресс-службе клуба.

Желто-синие набрали 32 очка и поднялись на третье место, бело-голубые с 26 очками остались шестыми.

В следующем туре «Ростов» сыграет 12 ноября в гостях с «Крыльями Советом», «Динамо» на следующий день примет ЦСКА.