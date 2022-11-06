Полузащитник лондонского «Арсенала» Мартин Эдегор: Мы хотим быть более доминирующей командой

Хавбек лондонского «Арсенала» Мартин Эдегор высказался о гостевой победе своей команды над «Челси» (0:1) в 15-м туре английской премьер-лиги.

«Вот как мы хотим играть, понимаете? В том числе и в гостях, контролировать матчи и быть более доминирующей командой», - сказал футболист «Арсенала» пресс-службе клуба.

«Арсенал» набрал 34 очка и сместил с первой строчки «Манчестер Сити». В следующем туре команда Микеля Артеты сыграет на выезде против «Вулверхэмптона». Матч пройдет 12 ноября.