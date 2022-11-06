Клопп признался, какие эмоции у него вызвала победа «Ливерпуля» над «Тоттенхэмом»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал выездную победу своей команды в матче 15-го тура АПЛ против «Тоттенхэма».

«Сегодняшний результат очень ценен и важен, наконец-то я могу выдохнуть с облегчением. По-настоящему хороший первый тайм и тяжелая вторая половина.

Мы давно не выигрывали в гостях в АПЛ, поэтому не можем полагать, что такие победы происходят сами собой. Я сомневаюсь, что игру на выезде можно считать слабым местом «Ливерпуля», но, конечно, преимущество на домашнем поле очень важно для нас», - приводит слова немецкого специалиста британская пресса.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, в составе которых дубль оформил Мохамед Салах. Хозяева ответили точным ударом Гарри Кейна.

«Ливерпуль» набрал 19 очков и вышел на восьмое место в турнирной таблице.

«Шпоры» с 26 очками остались на четвертой строчке.