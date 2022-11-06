Конте - о поражении «Тоттенхэма» от «Ливерпуля»: Мы заслуживали большего

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте высказался о домашнем поражении своей команды от «Ливерпуля» (1:2) в 15-м туре английской премьер-лиги.

«Очень сложно объяснить это поражение. Потому что по первому тайму мне нельзя жаловаться на настрой моей команды. Мои игроки были агрессивные и боролись все 45 минут.

Во втором тайме мы забили, и я думаю, что мы заслуживали гораздо большего. Но мы должны понимать, что когда мы играем против такой команды, в топ-матче, мы должны быть предельно мотивированными. У меня нет претензий к футболистом по настрою, я возвращаюсь домой, довольный игрой и моментами, которые мы создали», - сказал Конте английским журналистам.

«Шпоры» с 26 очками остались на четвертой строчке турнирной таблице. В следующем туре «Тоттенхэм» примет на своем поле «Лидс». Матч пройдет 12 ноября.