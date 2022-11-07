Болельщики устроили овацию Хайкину в последнем домашнем матче за «Буде-Глимт» (видео)

Российский вратарь Никита Хайкин провел последний домашний матч за «Буде-Глимт». Его команда выиграла в 29-м туре чемпионата Норвегии у «Викинга» со счетом 5:4.

После матча фанаты попрощались с российским легионером, стоя скандируя его фамилию.

Напомним, Хайкин начал выступать за «Буде-Глимт» в 2019 году. В его активе 121 матч, 132 пропущенных мяча и 42 «сухаря».

До переезда в Норвегию голкипер выступал в Англии, Португалии, Испании, а также Израиле, а в России он защищал цвета вторых команд «Мордовии» и «Кубани».