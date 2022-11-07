«Ювентус» дома обыграл «Интер»

«Ювентус» в домашнем матче 13-го тура серии А победил «Интер» со счетом 2:0.

За команду Массимилиано Аллегри на 52-й минуте забил Адриан Рабьо, а на 85-й - Николо Фаджоли.

Таким образом, «старая сеньора» набрала 25 очков и поднялась на пятое место, коллектив Симоне Индзаги остался с 24 очками и опустился на седьмую позицию.

В следующем туре «Интер» примет на своем поле «Болонью», а «Ювентус» сыграет в гостях с «Вероной».

Серия А

13-й тур

«Ювентус» (Турин) - «Интер» (Милан) - 2:0 (0:0)

Голы: Рабьо, 52; Фаджоли, 85