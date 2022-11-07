Уткин заподозрил футболиста «Ростова» в тонком троллинге

Известный комментатор и блогер Василий Уткин отреагировал на послематчевое интервью футболиста «Ростова» Никиты Щетинина.

«Щетинину на флеш-интервью говорят:

- Аеред вашим голом статистика ударов была 15:0…

А Щетинин такой: Это в пользу кого? Вот интересно, это такой крутой троллинг, или внутри игры ты реально не видишь, что происходит», - написал журналист в своем телеграм-канале.

Напомним, встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «Ростова», а Щетинин стал автором одного из мячей ростовчан.