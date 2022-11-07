«Милан» продлил контракт с Оливье Жиру

«Милан» продлил контракт с французским нападающим Оливье Жиру.

По информации итальянских журналистов, новое соглашение будет действовать до конца сезона-2023/24. Напомним, что действующий контракт был рассчитан до лета 2023 года.

В текущем сезоне Жиру провел 18 матчей во всех клубных турнирах, в которых забил девять мячей и делал четре голевые передачи.

В составе «Милана» в прошлом сезоне француз стал чемпионом Италии, а нынешней осенью помог своему клубу выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Накануне в СМИ появилась информация о том, что главный тренер сборной Франции Дидье Дешам включил 36-летнего форварда в состав национальной команды для участия в чемпионате мира 2022 года в Катаре.