Воспитанник «Реала» Алонсо признался, что всю жизнь мечтал играть за «Барселону»

Защитник «Барселоны» Маркос Алонсо признался, что всегда мечтал играть в составе сине-гранатовых, несмотря на то, что является воспитанником мадридского «Реала».

«На протяжении всей своей карьеры я всегда хотел перейти в «Барселону», это моя команда с детства. Я с неохотой проходил просмотр в мадридский «Реал».

Уход из «Челси»? Я пошел на риск, потому что хотел выйти из зоны комфорта», - приводит слова футболиста испанская пресса.

В текущем сезоне Алонсо провел 11 матчей во всех клубных турнирах, в которых забил один мяч.