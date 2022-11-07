Кварацхелия не поможет «Наполи» в матче с «Эмполи»

Итальянская пресса опубликовала список игроков, которые не помогут своим клубам матче 14-го тура серии А «Наполи» - «Эмполи».
Среди травмированных продолжается числится вингер неаполитанцев Хвича Кварацхелия, его срок восстановления не известен. Также минимум 10 дней пропустит защитник «Наполи» Амир Ррахмани.
Добавим, что игра пройдет 8 ноября в Неаполе и начнется 20:30 по московскому времени.
Команда Лучано Спаллетти лидирует в чемпионате с шестиочковым отрывом. «Эмполи» идет 14-м.
источник: «Советский спорт»