Кварацхелия не поможет «Наполи» в матче с «Эмполи»

«Дзюба нам помог бы — это факт». Рязанцев — о перспективах «Торпедо»

Полузащитник «Торпедо» Александр Рязанцев после поражения от «Крыльев Советов» в 16-м туре РПЛ (0:2), рассказал о том, что поменялось в команде с приходом Андрея Талалаева, и слухах о трансфере Артема Дзюбы.