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Месси, Ди Мария и Дибала попали в расширенный состав сборной Аргентины на чемпионат мира в Катаре

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07 ноября 2022 12:42
автор: Максим Скороходов

Расширенный состав сборной Аргентины, вызванный для подготовки к чемпионату мира 2022 года в Катаре, стал известен представителям СМИ.

Вратари: Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»), Херонимо Рульи («Вильярреал»), Хуан Муссо («Аталанта»), Франко Армани («Ривер Плейт»);

Защитники: Науэль Молина («Атлетико»), Гонсало Монтьель («Севилья»), Кристиан Ромеро («Тоттенхэм»), Херман Песселья («Бетис»), Николас Отаменди («Бенфика»), Лисандро Мартинес («Манчестер Юнайтед»), Маркос Акунья («Севилья»), Николас Тальяфико («Лион»), Хуан Фойт («Вильярреал»), Факундо Медина («Ланс»), Неуэн Перес («Удинезе»).

Полузащитники: Родриго Де Пауль («Атлетико»), Леандро Паредес («Ювентус»), Джовани Ло Чельсо («Вильярреал»), Папу Гомес («Севилья»), Алексис Мак Аллистер («Брайтон»), Гидо Родригес («Бетис»), Энцо Фернандес («Бенфика»), Эксекиэль Паласиос («Байер») и Николас Гонсалес («Фиорентина»).

Нападающие: Лионель Месси («ПСЖ»), Лаутаро Мартинес («Интер»), Анхель Ди Мария («Ювентус»), Хулиан Альварес («Манчестер Сити»), Хоакин Корреа («Интер»), Пауло Дибала («Рома»), Анхель Корреа («Атлетико»), Тьяго Альмада («Атланта Юнайтед»).

Напомним, что Дибала и Ди Мария могут не поехать на мундиаль из-за травм. В окончательной заявке будет 26 фамилий

Чемпионат мира начнется 20 ноября, сборная Аргентины сыграет в группе С с национальными командами Саудовской Аравии, Мексики и Польши.

источник: «Советский спорт»
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