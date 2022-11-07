Тен Хаг объяснил, почему Роналду вывел «МЮ» с капитанской повязкой на матч против «Астон Виллы»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал, как выбирался капитан команды на гостевой матч против «Астон Виллы» в 15-м туре Английской премьер-лиги.

«Гарри Магуайр на скамейке запасных, он наш капитан. Затем речь шла о Давиде де Хеа, который является нашим лидером, но также и вратарем и не может находится рядом с игровыми моментами.

«Следующий наш лидер - Каземиро, но он не говорит в совершенстве по-английски, значит, остается Криштиану», - сказал тен Хаг английским журналистам.

«Астон Вилла» набрала 15 очков и поднялась на 15-е место, «Манчестер Юнайтед» остался с 23 очками пятым.

В следующем туре «Астон Вилла» сыграет 13 ноября в гостях против «Брайтона», «Манчестер Юнайтед» в этот же день проведет выездной матч с «Фулхэмом».