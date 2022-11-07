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«Саутгемптон» объявил об увольнении Хазенхюттля

«Святые» находятся в зоне вылета из АПЛ.
07 ноября 2022 13:43
автор: Максим Скороходов

«Саутгемптон» подтвердил информацию об увольнении Ральфа Хазенхюттля.

Напомним, что команда под руководством 55-летнего специалиста набрала 12 очков в 14 матчах английской премьер-лиге и находится в зоне вылета, на 18-м месте.

К ближайшему матчу против «Шеффилд Уэсндей» в Кубке английской лиги, назначенному на 9 ноября, «Саутгемптон» будет готовить помощник тренера Рубен Сельес. Однако в клубе заранее объявили, что будут искать другого человека на пост главного тренера.

источник: ФК «Саутгемптон»
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