Комличенко поделился эмоциями после победы «Ростова» над «Динамо» в матче 16-го тура РПЛ

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко в беседе с корреспондентом «Советского спорта» Дарьей Савиновой высказался о домашнем матче 16-го тура чемпионата России с «Динамо» (2:1).

Отметим, что в прошедшей встрече 27-летний игрок отличился двумя результативными передачами. В текущем сезоне РПЛ на его счету семь голов и восемь ассистов в 16 матчах.

– Благодаря вашей точной передаче Кирилл Щетинин смог забить первый гол в ворота «Динамо». Что скажете о том эпизоде?

– Хорошо, что он забил, это придало уверенности команде. У нас коллектив очень дружный, стараемся понимать друг друга на поле.

– По мнению болельщиков, вы один из лучших игроков «Ростова»? Как вам это удается?

– Благодаря поддержке семьи я никогда не унываю, даже когда бывают ошибки.

– Какая сейчас обстановка в раздевалке?

– Веселая!

Добавим, что в данный момент подопечные Валерия Карпина занимают третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет семь очков.

12 ноября ростовчане сыграют на выезде с «Крыльями Советов».