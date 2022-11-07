«Реал» сыграет с «Ливерпулем», а «ПСЖ» - с «Баварией» в 1/8 финала Лиги чемпионов

В Швейцарии прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов, в результате которой образовались следующие пары:
«Лейпциг» (Германия) - «Манчестер Сити» (Англия)
«Брюгге» (Бельгия) - «Бенфика» (Португалия)
«Ливерпуль» (Англия) - «Реал» (Испания)
«Милан» (Италия) - «Тоттенхэм» (Англия)
«Айнтрахт» (Германия) - «Наполи» (Италия)
«Боруссия» (Германия) - «Челси» (Англия)
«Интер» (Италия) - «Порту» (Португалия)
«ПСЖ» (Франция) - «Бавария» (Германия)
Первые матчи пройдут 14-15 и 21-22 февраля, а ответные 7-8 и 14-15 марта. Команды, занявшие в своих группах первые места, во ответных играх сыграют дома.
источник: «Советский спорт»