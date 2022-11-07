Кутицкий – о поражении в матче с «Ростовом»: «Динамо» не хватило удачи в реализации моментов

Защитник «Динамо» Александр Кутицкий в беседе корреспондентом «Советского спорта» Дарьей Савиновой подвел итоги матча 16-го тура чемпионата России с «Ростовом».
Отметим, что бело-голубые уступили своему сопернику со счетом 1:2. В прошедшей встрече 20-летний футболист отыграл на поле все 90 минут и не отличился результативными действиями.
– Как вы готовитесь к игре?
– Настраиваюсь в боевом режиме. Сегодня мог забить, но не получилось. С «Ростовом» мы встречаемся уже в четвертый раз за сезон. В сегодняшней игре, как и в кубковой, было много владения мячом, но не хватило удачи в реализации моментов, и подвели две контратаки.
– Какая сейчас обстановка в команде?
– Расстроились, могли выиграть и подняться лидирующую тройку, но есть еще игра с ЦСКА, постараемся там победить.
Напомним, что в данный момент «Динамо» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков. Идущий на третьей строчке «Ростов» опережает бело-голубых на шесть очков.
13 ноября подопечные Славиши Йокановича на своем поле примут ЦСКА.