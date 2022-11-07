В биографии Месси написано, что «Барселона» сама отказалась продлевать контракт с Лионелем

В написанной с разрешение семьи нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси биографии футболиста приведены подробности его ухода из «Барселоны».

Согласно книге за авторством Гильема Балаге, президент «Барселоны» Жоан Лапорта сам приостановил переговоры с Месси, а единственным его требованием было усиление состава при том, что аргентинец согласился на сокращение своей заработной платы в два раза.

Напомним, что Месси выиграл в составе «Барселоны» 35 трофеев, включая четыре победы в Лиге чемпионов.