Глебов – о матче «Ростов» – «Динамо»: Тяжелая игра для обеих команд, много борьбы, единоборств

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов прокомментировал домашний матч 16-го тура чемпионата России с «Динамо» (2:1).

Отметим, что 23-летний хавбек стал автором победного гола в прошедшей встрече, отличившись на 83-й минуте.

– Тяжелая игра для обеих команд, много борьбы, единоборств. Но удача была на нашей стороне, и мы выиграли. Эпизод с забитым мячом? Комли покатил, я уже набирал, думал, что буду один на один обыгрывать. Плюс-минус понимал, что если защитник под правую ногу будет читать, решил на замахе убрать его, получилось, попал с левой, – сказал Глебов в личной беседе корреспонденту «Советского спорта» Дарье Савиновой.

Напомним, что после 16 сыгранных туров подопечные Валерия Карпина занимают третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет семь очков.

12 ноября ростовчане сыграют на выезде с «Крыльями Советов».