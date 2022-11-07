«Барселона» сыграет с «Манчестер Юнайтед» в первом раунде плей-офф Лиги Европы

,Состоялась жеребьевка первого раунда плей-офф Лиги Европы, в котором играют команды, спустившиеся из Лиги чемпионов, с клубами, занявшими вторые места в группах Лиги Европы.
«Барселона» (Испания) - «Манчестер Юнайтед» (Англия)
«Ювентус» (Италия) - «Нант» (Франция)
«Спортинг» (Португалия) - » Мидтьюлланд» (Дания)
«Шахтер» (Украина) - «Ренн» (Франция)
«Аякс» (Нидерланды) - «Унион» (Германия)
«Байер» (Германия) - «Монако» (Франция)
«Севилья» (Испания) - ПСВ (Нидерланды)
«Зальцбург» (Австрия) - «Рома» (Италия)
Первые матчи пройдут 16 февраля, ответные - 23-го числа того же месяца.
источник: «Советский спорт»