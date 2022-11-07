«Слухи просто неприемлемы». Михаил Кержаков поддержал Чистякова

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков поддержал защитника команды Дмитрия Чистякова, которого подозревают в сдаче игры «Ахмату» (1:2) в 16-м туре РПЛ.

Напомним, что победный гол грозненцев был забит после грубой ошибки Чистякова.

«Дима, я знаю тебя как порядочного и честного человека. Все домыслы и слухи, которые сейчас окружают тебя, просто неприемлемы. Они порочат и задевают твою честь не как футболиста, но как человека. Никто не вправе распространять ложную и безосновательную информацию, которая бьет по репутации человека.

Димка, не вешай нос! Ты обязательно справишься с этим и станешь только сильнее!» - написал Кержаков в соцсетях.

Добавим, что после матча «Зенит» - «Ахмат» Чистякова вывели из основного состава сине-бело-голубых.