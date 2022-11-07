Бензема может пропустить матч со сборной Австралии на чемпионате мира в Катаре

Нападающий сборной Франции Карим Бензема может пропустить стартовый матч на чемпионате мира в Катаре из-за мышечной усталости четырехглавой мышцы левого бедра, сообщают французские СМИ.

Врачи команды диагностировали у Бенземы проблемы накануне игры 11-тура чемпионата Испании с «Севильей. Нападающий мадридского «Реала» уже пропустил два матча Ла Лиги и не сыграет в сегодняшнем матче против «Райо Вальекано».

По данным источника, в тренерском штабе национальной сборной Франции сомневаются, что Бензема будет готов к 22 ноября, когда французы сыграют свой первый матч на групповом этапе со сборной Австралии.

Предполагается, что состав сборной Франции будет объявлен в среду. Ранее сообщалось, что в Катаре не сыграют из-за травм Н'Голо Канте и Поль Погба, под вопросом остается участие Рафаэля Варана.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря. В группе D вместе со сборными Франции и Австралии также выступят команды Дании и Туниса.