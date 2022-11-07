Агент Акаев допускает, что «Адана Демирспор» специально спровоцировала Дзюбу на разрыв контракта

Футбольный агент Джамал Акаев высказался и приостановлении трудового соглашения между российским нападающим Артемом Дзюбой и турецким «Адана Демирспор».

«Турки, грубо говоря, что лежит, то подбирают. И по ходу стараются разбираться, нужно им это или нет.

Когда понимают, что футболист не оправдывает их ожидания, они стараются максимально на нем экономить: разорвать контракт, что-то не выплатить, сделать так, чтобы футболист сам ушел», - приводит слова Акаева Eurostavka.

Напомним, что, по информации различных инсайдеров, Дзюба и турецкий клуб прекратили сотрудничество по взаимному согласию из-за задержек заработной платы.

Дзюба стал игрокoм «Адана Демирспор» в августe, покинув петeрбургский «Зeнит» на прaвах свободного агентa. Росcиянин провeл за команду пять матчeй и забил один гол.