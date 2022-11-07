Определились все пары первого раунда плей-офф Лиги конференций

Состоялась жеребьевка первого раунда плей-офф Лиги конференций. В нем сыграют команды, занявшие третье место в группах Лиги Европы и второе место в группах Лиги конференций.
После жеребьевки в швейцарском Ньоне пары команд составились следующим образом:
«Карабах» (Азербайджан) — «Гент» (Бельгия)
«Трабзонспор» (Турция) — «Базель» (Швейцария)
«Лацио» (Италия) — ЧФР (Румыния)
«Буде-Глимт» (Норвегия) — «Лех» (Польша)
«Брага» (Португалия) — «Фиорентина» (Италия)
АЕК Ларнака (Греция) — «Днепр-1» (Украина)
«Шериф» (Молдавия) — «Партизан» (Сербия)
«Лудогорец» (Болгария) — «Андерлехт» (Бельгия)
Победители этого этапа сыграют в 1/8 финала с победителями групп Лиги конференций. Матчи первого раунда пройдут 16 и 23 февраля 2023 года, на 24 февраля запланирована жеребьевка 1/8 финала.