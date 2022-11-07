Определились все пары первого раунда плей-офф Лиги конференций

«Не такой уж он древний, чтобы заканчивать карьеру». Колыванов — о перспективах Дзюбы в России после Турции

Бывший нападающий сборной России Игорь Колыванов поделился с «Плеймейкером» мнением об уходе Артема Дзюбы из «Аданы» и его возможном возвращении в РПЛ.