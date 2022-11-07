Руководство Fenway Sports Group решило продать «Ливерпуль»

Руководство компании Fenway Sports Group приняло решение выставить часть акций футбольного клуба «Ливерпуль» на продажу, сообщают американские СМИ.

По данным источника, речь идет о привлечении новых акционеров и инвесторов. «Компания FSG делает все для успеха команды, как на поле, так и вне его. При соблюдении определенных условий мы бы рассмотрели возможность новых акционеров, которые будут работать в интересах «Ливерпуля», - говорится в официальном заявлении компании.

Компания не сообщила с кем именно уже ведутся переговоры. Ранее отмечалось, что предварительная прибыль от продажи пакета акций должна быть около 350 миллионов фунтов стерлингов.

Структуру Fenway Sports Group возглавляет бизнесмен Джон Генри, который в октября 2010 года и приобрел «Ливерпуль». Команда в 2019 году выиграла Лигу чемпионов, а на следующий год стала чемпионом Англии.