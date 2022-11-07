Защитник «Зенита» Чистяков готов пройти проверку на полиграфе

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков согласен на проверку на полиграфе, чтобы доказать, что он не специально грубо ошибся в домашнем матче 16-го тура российской премьер-лиги с «Ахматом» (1:2).

«Конкретной информации никакой нет. Был разговор с Медведевым, где Диме попытались преподнести, что он намеренно плохо сыграл с «Ахматом». На что он сказал, что готов пройти детектор лжи, все, что угодно. Зная Чистякова, говорить, что он намеренно плохо играет… Люди просто не знают, сколько он работает. Это цирк», - приводит Eurostavka слова своего источника.

Добавим, что после матча «Зенит» - «Ахмат» Чистякова вывели из основного состава сине-бело-голубых.