Хави – о жеребьевке плей-офф Лиги Европы: «Барселоне» опять достался сложный соперник

Главный тренер «Барселоны» Хави считает, что каталонскому клубу опять не повезло с жеребьевкой, и на первой стадии плей-офф ему достался очень сложный соперник, сообщают британские СМИ.

«Жребий дал нам самого сложного соперника. Также было и на групповом этапе, нам опять не повезло. «Манчестер Юнайтед» - серьезный соперник. Это худшее, что можно было представить на этой стадии турнира», - сказал Хави.

«Барселона» заняла третье место в своей группе в Лиге чемпионов, уступив «Баварии» и «Интеру». Каталонцы прекратили выступление на том турнире, перейдя в Лигу Европы, где жребий их свел с «Манчестер Юнайтед».

Первый матч 1/16 финала состоится 16 февраля, ответный – 23 февраля.