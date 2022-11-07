Тренер «Баварии» Нагельсман: Мы провели идеальный этап, но остались без награды

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов определила в соперники мюнхенской «Баварии» французский «Пари Сен-Жермен». В тренерском штабе немецкого клуба ожидают непростое противостояние, сообщают французские СМИ.

«Мы получили сложного соперника. Мы уже выигрывали у грозных соперников на групповом этапе и заняли первое место в группе, но остались без награды за наш идеальный групповой этап. «ПСЖ», который потерял первое место в группе в последнем матче этапа, тоже не особо рад, узнав, что играет с нами. Это будет сложный матч, в котором сыграют игроки мирового класса, но посмотрим, что будет после чемпионата мира», - цитирует источник главного тренера «Баварии» Юлиана Нагельсмана.

В 2020 году «Бавария» выиграла у «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов со счетом 1:0.