Спортивный директор «ПСЖ» Кампуш: Матч с «Баварией» очень мотивирует

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов свела на этой стадии турнира действующих чемпионов Франции и Германии.

«В этом матче нет фаворитов, все будут выкладываться полностью. Здорово сыграть сначала в Париже, потом в Мюнхене. Меня это очень мотивирует, ведь это возможность взять реванш за поражение в финале. Это возможность показать, что у нас есть отличный тренер, футболисты и игра», - приводят слова спортивного директора «ПСЖ» французские СМИ.

В 2020 году эти же команды сыграли в финале Лиги чемпионов, и тогда сильнее оказалась «Бавария». Реванш был взят на следующий год, когда «ПСЖ» выбил мюнхенцев на стадии 1/4 финала.