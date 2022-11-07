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Сборная Бразилии назвала состав на чемпионат мира в Катаре

В состав национальной команды вошли лишь трое игроков из чемпионата Бразилии.
07 ноября 2022 19:52
автор: Александр Евграфов

Сборная Бразилии назвала 26 игроков, которые отправятся на предстоящий чемпионат мира в Катаре, сообщается на официальном сайте федерации футбола страны.

В состав команды вошли лишь трое футболистов, играющих в чемпионате Бразилии.

Вратари: Алиссон («Ливерпуль», Англия), Эдерсон («Манчестер Сити», Англия), Вевертон («Палмейрас»).

Защитники: Тиаго Силва («Челси», Англия), Маркиньос («ПСЖ», Франция), Данило («Ювентус», Италия), Алекс Теллес («Севилья», Испания), Алекс Сандро («Ювентус», Италия), Эдер Милитао («Реал», Испания), Бремер («Ювентус», Италия), Дани Алвес («УНАМ Пумас», Мексика);

Полузащитники: Бруну Гимарайнш («Ньюкасл», Англия), Каземиро («Манчестер Юнайтед», Англия), Лукас Пакета («Лион», Франция), Фабиньо («Ливерпуль», Англия), Фред («Манчестер Юнайтед», Англия), Эвертон Рибейру («Фламенго»);

Нападающие: Неймар («ПСЖ», Франция), Винисиус Жуниор («Реал», Испания), Антони («Манчестер Юнайтед», Англия), Родриго («Реал», Испания), Ришарлисон («Тоттенхэм», Англия), Рафинья («Барселона», Испания), Габриел Мартинелли («Арсенал», Англия), Педро («Фламенго»), Габриэл Жезус («Арсенал», Англия).

Напомним, что главным тренером команды является Тите.

Сборная Бразилии сыграет в группе с Сербией, Швейцарией и Камеруном. Чемпионат мира пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.

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