«Локомотив» отстранил Педро Габриэла от тренировок с основным составом команды

Тренерский штаб московского «Локомотива» принял решение отстранить бразильского нападающего команды Педро Габриэла от работы с основным составом.

По информации Metaratings, футболист отказывается выполнять все требования новых наставников команды. Напомним, ранее в «Локомотиве» произошли кадровые перестановки. Числившийся главным тренером Йозеф Циннбауэр покинул команду, а вместо него исполняющим обязанности рулевого был назначен Андрей Федоров.

Главным кандидатом на освободившееся место является Михаил Галактионов, с которым, как сообщают СМИ, уже достигнуто соглашение.

В текущем сезоне Педро Габриэл провел девять матчей во всех клубных турнирах, в которых забил четыре мяча.