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Спортивный директор «Айнтрахта» считает, что «Наполи» не рад немцам в 1/8 финала Лиги чемпионов

Сегодня состоялась жеребьевка первой стадии плей-офф турнира.
07 ноября 2022 20:48
автор: Александр Шульгин

Спортивный директор франкфуртского «Айнтрахта» Маркус Креше прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов для немецкой команды.

«Мы знали, что встретимся с отличной командой в 1/8 финала. «Наполи» - действительно хороший клуб, который проводит отличный сезон. Это жесткий соперник, но подобного и следовало ожидать. Я не думаю, что у них есть намерение не воспринимать нас всерьез. Я даже не думаю, что «Наполи» очень рад встрече с нами», - приводит слова специалиста зарубежная пресса.

Напомним, «Наполи» занял первое место в своей группе, «Айнтрахт» лишь в последнем туре группового этапа смог гарантировать себе вторую строчку.

Первая встреча пройдет во Франкфурте-на-Майне 14 февраля, ответная - в Неаполе 7 марта.

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