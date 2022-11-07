Гол Кокорина помог «Арису» сыграть вничью в чемпионате Кипра

Кипрский «Арис» сыграл вничью с «Омонией» в матче 10-го тура чемпионата страны. Встреча в Лимасоле завершилась со счетом 1:1.

У хозяев гол на счету российского легионера Александра Кокорина (39-я минута), который провел на поле все 90 минут. Гости сравняли счет на 70-й минуте стараниями Гари Хупера.

Для Кокорина этот гол стал четвертым в нынешнем сезоне.

После 10-го тура «Арис» занимает второе место в чемпионате Кипра с 22 очками, отставая на четыре очка от лидера первенства, «Пафоса». «Омония» набрала 13 очков и остается на 9-м месте в турнирной таблице.