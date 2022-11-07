«Я провел свой худший матч». Чистяков извинился за игру с «Ахматом» и поблагодарил за поддержку

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков извинился за свою неудачную игру в матче 16-го тура РПЛ против «Ахмата», а также поблагодарил болельщиков, одноклубников и своих близких за поддержку в трудную минуту.

«Ребята, спасибо вам за то, что поддерживаете в трудную минуту! За себя хочу сказать, что провёл свой худший матч. Осознаю это, обещаю работать над собой и исправиться. Я предан городу и своей команде! Спасибо одноклубникам, спасибо болельщикам, спасибо родным. Я очень ценю это», - написал футболист в своих соцсетях.

Напомним, встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «Ахмата», а из-за грубой ошибки Чистякова грозненцы забили второй мяч. Защитник был заменен еще до перерыва.

Проиграв, питерцы потерпели свое первое поражение в текущем розыгрыше РПЛ.