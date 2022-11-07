Кристиан Нобоа рад за итог матча «Сочи» — «Спартак»
Полузащитник российского клуба «Сочи» и национальной сборной Эквадора Кристиан Нобоа прокомментировал игру его команды с «красно-белыми».
07 ноября 2022 22:12
«Игра в матче со «Спартаком» — супер. Вся команда — молодцы! Мы показали характер», — цитируют российские СМИ.
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