Игорь Шалимов: Пиняев — одна из звёзд нынешней сборной

«Пиняев точно заслужил вызов в сборную России. Рад, что он попал в окончательный список. В последнее время он ярко выделяется в нашем чемпионате.

Тренерский штаб анализирует, смотрит и делает выбор по новичкам. Я не думаю, что одни лучше, а другие хуже. Но выбор надо отдать на откуп тренерскому штабу. Солдатенков? Не знаю, может быть, можно было вызвать кого-то другого.

Сейчас в сборной равный состав. Но нет звёзд — нам их не хватает. Как раз Пиняев — одна из звёзд нынешней сборной. Надеюсь, он выйдет в стартовом составе или хотя бы на замену», — цитируют Шалимова российские СМИ.