«Реал» без Бенземa потерпел первое поражение в сезоне, проиграв «Райо Вальекано»

Мадридский «Реал» в матче 13-го тура чемпионата Испании потерпел первое поражение в сезоне, проиграв «Райо Вальекано». Встреча в Мадриде на стадионе «Кампо де Вальекас» завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев поля.

В составе победителей отличились Сантьяго Комесанья (5-я минута), Альваро Гарсия (44) и Оскар Трехо (67, пенальти). У действующего чемпиона Испании пенальти реализовал Лука Модрич (37) и гол на счету Эдера Милитао (41).

В игре не принимал участие нападающий «Реала» Карим Бензема, у которого диагностирована мышечная усталость четырехглавой мышцы левого бедра.

Поражение «Реала» стоило ему возможности вернуть себе лидерство в чемпионате. У «королевского клуба» 32 очка, и он на два очка отстает от «Барселоны».

В следующем туре, который станет последним перед перерывом на чемпионат мира, 10 ноября «Реал» примет «Кадис», а «Райо Вальекано» - «Сельту».