Тен Хаг признался, что Роналду стал капитаном в матче с «Астон Виллой» методом исключения

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик Тен Хаг объяснил, почему Криштиану Роналду надел капитанскую повязку по ходу матча 15-го тура АПЛ против «Астон Виллы».

«Наш капитан, Гарри Магуайр, находился на скамейке запасных. Тогда речь идет о Давиде Де Хеа, который тоже является лидером «Манчестер Юнайтед», но он вратарь и находится далеко от основной части игроков. Тогда капитанскую повязку должен был получить Каземиро, но он плохо говорит на английском, поэтому капитаном стал Криштиану», - приводит слова специалиста британская пресса.

Напомним, встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу бирмингенцев. После 13 манкунианцы с 23 очками занимают пятое место в турнирной таблице АПЛ.

Накануне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы, по итогам которой «МЮ» сыграет с испанской «Барселоной».