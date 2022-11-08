Сборная Австралии объявила заявку на чемпионат мира в Катаре

Тренерский штаб сборной Австралии назвал состав национальной команды на чемпионат мира по футболу 2022 года, который пройдет в Катаре.

В список команды вошли 26 футболистов. В состав попали три вратаря, девять защитников, шесть полузащитников и восемь нападающих.

Вратари: Мэтт Райан, Дэнни Вукович, Эндрю Рэдмэйн.

Защитники: Харри Соутар, Милош Дегенек, Бэйли Райт, Томас Денг, Фран Карачич, Натаниэль Аткинсон, Кай Роулс, Азиз Бехич, Джоэл Кинг.

Полузащитники: Аарон Муй, Джексон Ирвайн, Айдин Хрустич, Кэмерон Дэвлин, Райли Макгри, Киану Баккус.

Нападающие: Джейми Макларен, Митчелл Дьюк, Джейсон Каммингс, Гаранг Куол, Авер Мабил, Мэттью Лэки, Крэйг Гудвин, Мартин Бойл.

Напомним, что на ЧМ-2022 сборная Австралии сыграет с командами Франции, Дании и Туниса.