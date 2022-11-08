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Невилл сомневается, что Александер-Арнольд поедет на чемпионат мира

Англия пока не называла свой состав на мундиаль.
08 ноября 2022 10:30
автор: Александр Шульгин

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и Гари Невилл заявил, что главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт может не взять на чемпионат мира в Катаре футболиста «Ливерпуля» Трента Александера-Арнольда.

«Как Англия собирается выиграть или проигрывать на чемпионате мира? Все сводится к одному моменту, и в данный момент времени я не вижу, как Гарет Саутгейт может выйти на матч-выбывание на чемпионате мира с Трентом.

Я хочу, чтобы Александер-Арнольд был величайшим правым защитником всех времен, но не думаю, что Гарет будет доверять ему в играх на выбывание, и это может повлиять на его решение относительно того, попадет ли Трент в заявку или нет», - приводит слова Невилла британская пресса.

Напомним, мировое первенство в Катаре стартует 20 ноября и продлится до 18 декабря.

Соперниками Англии по групповому этапу станут команды Ирана, США и Уэльса.

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