Невилл сомневается, что Александер-Арнольд поедет на чемпионат мира

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и Гари Невилл заявил, что главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт может не взять на чемпионат мира в Катаре футболиста «Ливерпуля» Трента Александера-Арнольда.

«Как Англия собирается выиграть или проигрывать на чемпионате мира? Все сводится к одному моменту, и в данный момент времени я не вижу, как Гарет Саутгейт может выйти на матч-выбывание на чемпионате мира с Трентом.

Я хочу, чтобы Александер-Арнольд был величайшим правым защитником всех времен, но не думаю, что Гарет будет доверять ему в играх на выбывание, и это может повлиять на его решение относительно того, попадет ли Трент в заявку или нет», - приводит слова Невилла британская пресса.

Напомним, мировое первенство в Катаре стартует 20 ноября и продлится до 18 декабря.

Соперниками Англии по групповому этапу станут команды Ирана, США и Уэльса.