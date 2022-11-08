Хави оценил игру Роналду после результатов жеребьевки Лиги Европы

Главный тренер «Барселоны» Хави оценил игру нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду после результатов жеребьевки Лиги Европы, по итогам которой команды попали друг на друга уже в первом раунде плей-офф.

«Он фантастический игрок - один из лучших в мире за последнее время, и он все еще может менять ситуацию на поле», - приводит слова специалиста зарубежная пресса.

Напомним, «Барселона» заняла третье место в своей группе Лиги чемпионов, пропустив в 1/8 финала турнира мюнхенскую «Баварию» и миланский «Интер».

Манкунианцы финишировали вторыми в своем квартете Лиги Европы.