Дани Алвес о вызове в сборную Бразилии: Слезы печали четыре года назад стали радостью

Защитник сборной Бразилии Дани Алвес прокомментировал свой вызов в национальную команду для участия в чемпионате мира в Катаре.

«Сегодня день моей победы, чему я очень рад. Эта новость заставила меня гордиться. Четыре года назад мы были в такой же ситуации, но я выбыл из-за серьёзной травмы. Слезы печали, которые были в тот день, сегодня стали радостью.

Банальная фраза «никогда не отказывайся от своей мечты» реальна, и я здесь, чтобы доказать это. Прошло четыре года, и мы снова здесь после стольких усилий. Это того стоило», - приводят слова футболиста иностранные СМИ.

Напомним, Алвесу 39 лет. Большую часть своей карьеры игрок провел в «Барселоне». В составе сборной Бразилии он является двукратным победителем Кубка Америки и Кубка Конфедерации.

Четыре года назад игрок также получил вызов на ЧМ в России, однако получил травму и не смог приехать.