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Бейл верит, что в будущем Пиняев будет выступать за «Манчестер Юнайтед»

Футболист проходил стажировку в британском клубе.
08 ноября 2022 12:20
автор: Александр Поволоцкий

Нидерландский защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл высказался относительно игры одноклубника Сергея Пиняева.

Напомним, что 18-летний футболист вызвали в сборную России на товарищеские матчи с Таджикистаном и Узбекистаном.

«Думаю, в будущем его ждет очень хорошая карьера в Европе. Он очень молод и развивается не останавливаясь. Предсказываю ему большое будущее, например, что он будет играть в «Манчестер Юнайтед», — цитирует Бейла «РБ-Спорт».

Напомним, что в победном матче 16-го тура РПЛ с «Торпедо» (2:0) Пиняев забил мяч и отдал голевую передачу.

источник: «РБ-Спорт»
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