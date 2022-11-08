Владелец «Ливерпуля» объявил сумму, за которую он готов продать клуб

Владелец английского «Ливерпуля» Джон Генри назвал сумму, за которую он готов расстаться с клубом.

По информации британской прессы, желающим приобрети мерсисайдцев придется раскошелиться на 4,6 миллиарда евро. И, по слухам, первые предложения о покупке уже поступили. Фаворитами в борьбе за клуб являются компания RedBird Capital Partners, инвесторы с Ближнего Востока и английский бизнесмен Джим Рэтклифф.

Напомним, Генри является главой Fenway Sports Group. Американец владеет «Ливерпулем» с 2010 года. В его эпоху команда выиграла все титулы на внутренней арене, а также Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира.

В текущем сезоне «красные» застряли в середине таблицы, но уверенно преодолели групповой этап главного европейского турнира.