Меньян планирует восстановиться после травмы до ЧМ-2022 и поехать на турнир

Голкипер итальянского «Милана» и сборной Франции Майк Меньян планирует полностью восстановиться после травмы к старту чемпионата мира в Катаре.

По информации французской прессы, вратарь находится в постоянном контакте с медицинским штабом национальной команды, и ожидается, что он сможет попасть в заявку сборной.

Напомним, в прошлом сезоне 27-летний француз был признан лучшим голкипером Серии А и завоевал чемпионский титул в составе «россонери».

Чемпионат мира пройдет с 20 ноября по 18 декабря 2022 года.