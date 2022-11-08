«Готов к новому вызову в АПЛ». Эмери заявил, что избежит ошибок, допущенных в «Арсенале»

Новый наставник «Астон Виллы» Унаи Эмери заявил, что постарается избежать ошибок, которые допустил, когда возглавлял «Арсенале».

Напомним, что 51-летний специалист работал главным тренером лондонского клуба с 2018-го по 2019-й годы. Эмери смог выиграть 43 и 78 матчей на посту наставника «Арсенала».

«Готов к новому вызову в Премьер-Лиге. За плечами у меня есть опыт года и четырех месяцев в лиге. Мой первый год в «Арсенале» получился славным. Он был нарушен некоторыми вещами, которые я определил и постараюсь избежать», — цитируют Эмери зарубежные СМИ.

Испанец возглавил «Астон Виллу» в конце октября.