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«Ливерпуль» рассматривает подписание контракта с Цилером

Голкипер стал чемпионом мира в 2014 году.
08 ноября 2022 15:20
автор: Александр Поволоцкий

«Ливерпуль» рассматривает кандидатуры в качестве сменщика для своего голкипера Алисона Бекера.

Как сообщают зарубежные СМИ, английский клуб не намерен продлевать контракт с Адрианом. Соглашение с испанцем истекает летом 2023 года. «Красные» хотят отправить в аренду ирландца Куивина Келлехера.

Отмечается, что сменщиком Алисона может стать вратарь «Ганновера-96» Рон-Роберт Цилер.

Напомним, что немец несколько лет находился в структуре «Манчестер Юнайтед», а также провел сезон в «Лестере».

В текущем чемпионате второй бундеслиги Цилер провел 15 матчей.

источник: «Советский спорт»
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