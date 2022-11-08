«Ливерпуль» рассматривает подписание контракта с Цилером

«Ливерпуль» рассматривает кандидатуры в качестве сменщика для своего голкипера Алисона Бекера.
Как сообщают зарубежные СМИ, английский клуб не намерен продлевать контракт с Адрианом. Соглашение с испанцем истекает летом 2023 года. «Красные» хотят отправить в аренду ирландца Куивина Келлехера.
Отмечается, что сменщиком Алисона может стать вратарь «Ганновера-96» Рон-Роберт Цилер.
Напомним, что немец несколько лет находился в структуре «Манчестер Юнайтед», а также провел сезон в «Лестере».
В текущем чемпионате второй бундеслиги Цилер провел 15 матчей.
источник: «Советский спорт»